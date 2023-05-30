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В продуктовых сетях число нарушений увеличилось в 10 раз

Магазины всё чаще стали торговать просроченной продукцией и нарушать условия хранения товара. За год число нарушений в продуктовых сетях выросло в 10 раз, об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные Единого реестра проверок Генпрокуратуры.

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