В продуктовых сетях число нарушений увеличилось в 10 раз

Магазины всё чаще стали торговать просроченной продукцией и нарушать условия хранения товара. За год число нарушений в продуктовых сетях выросло в 10 раз, об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные Единого реестра проверок Генпрокуратуры.