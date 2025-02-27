«Достоверные» сведения о Чингисхане, которые больше похожи на сказки о Царе Горохе или Фэт-Фрумосе...

Чингисхан – личность легендарная, точно такая же, как Царь Горох или Фэт-Фрумос. Это можно понять, сравнив четыре «достоверных» источника сведений о нем, в которых все факты расходятся друг с другом не только в мелочах, но и в самом главном.
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