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Где сейчас и как выглядит знаменитый футболист СССР. В 90-х он насовсем уехал в Европу

Где сейчас и как выглядит знаменитый футболист СССР. В 90-х он насовсем уехал в Европу

Судьба Пехлеваниди.Евстафий Пехлеваниди — один из самых заметных футболистов СССР 1980-х, а для Казахстана и вовсе великий! Львиную долю карьеры он провел в алматинском «Кайрате», принял участие в 285 матчах и забил 96, став лучшим бомбардиром в истории клуба в Высшей лиге СССР, а также помог команде выиграть Кубок Федерации футбола СССР (1988).

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