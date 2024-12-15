Где сейчас и как выглядит знаменитый футболист СССР. В 90-х он насовсем уехал в Европу

Судьба Пехлеваниди.Евстафий Пехлеваниди — один из самых заметных футболистов СССР 1980-х, а для Казахстана и вовсе великий! Львиную долю карьеры он провел в алматинском «Кайрате», принял участие в 285 матчах и забил 96, став лучшим бомбардиром в истории клуба в Высшей лиге СССР, а также помог команде выиграть Кубок Федерации футбола СССР (1988).