В ГД создана рабочая группа по регулированию использования средств индивидуальной мобильности (СИМ): электросамокатова, сигвеев, гироскутеров и т

﻿﻿В Госдуме создана рабочая группа по регулированию использования персональных мобильных устройств (ПД): электросамокатов, сегвеев, ховербордов и так далее 7 ноября 2023 года заместитель начальника Госавтоинспекции по Москве полковник полиции Евгений Логиновский принял участие в заседании круглого стола «Первые итоги применения положений ПДД на электросамокатах.