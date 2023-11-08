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В ГД создана рабочая группа по регулированию использования средств индивидуальной мобильности (СИМ): электросамокатова, сигвеев, гироскутеров и т

В ГД создана рабочая группа по регулированию использования средств индивидуальной мобильности (СИМ): электросамокатова, сигвеев, гироскутеров и т

﻿﻿В Госдуме создана рабочая группа по регулированию использования персональных мобильных устройств (ПД): электросамокатов, сегвеев, ховербордов и так далее 7 ноября 2023 года заместитель начальника Госавтоинспекции по Москве полковник полиции Евгений Логиновский принял участие в заседании круглого стола «Первые итоги применения положений ПДД на электросамокатах.

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