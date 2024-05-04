Регион 29
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Регион 29

127 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • зуфар юсупов
    Счастье-то какое. Газифицируем страну уже более 50 лет. Но в промышленно развитых районах, к примеру на Урале, вновь ...В Вельском районе...
  • Татьяна Коньшина
    Надо во всех городах ставить видеокамеры на дома рядом с остановками и тем самым наказывать родителей.Дети всю ночь б...В Архангельске по...
  • Александр Макеев
    Надо штрафы устанавливать солидные. От 1,5 миллиона рублей до 50 миллионов, соразмерно благосостоянию родителей. Чтоб...В Архангельске по...

Акватория порта Архангельск очищается ото льда

Акватория порта Архангельск очищается ото льда

Вскрытие реки Пинеги на участке Кулогоры — устье ожидается шестого мая. Вскрытие реки Мезени ожидается позднееСогласно прогнозу Гидрометцентра Северного УГМС, на Северной Двине, на участке Котлас — Звоз суточный спад уровней воды составил 1-14 сантиметров; по гидропосту Абрамково и на участке Усть-Пинега — Тройная Гора суточный рост уровней воды 2-10 сантиметров.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх