Акватория порта Архангельск очищается ото льда

Вскрытие реки Пинеги на участке Кулогоры — устье ожидается шестого мая. Вскрытие реки Мезени ожидается позднееСогласно прогнозу Гидрометцентра Северного УГМС, на Северной Двине, на участке Котлас — Звоз суточный спад уровней воды составил 1-14 сантиметров; по гидропосту Абрамково и на участке Усть-Пинега — Тройная Гора суточный рост уровней воды 2-10 сантиметров.