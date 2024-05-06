«Неприятная полоса может затянуться»: как пережить мощные магнитные бури

Суммарная продолжительность магнитных бурь может увеличиться в ближайшее время. К вечеру вторника, 7 мая, она составит 30 часов из-за погружения Земли в солнечную плазму, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.