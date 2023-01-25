Берлин сделал свой выбор — и его не жалко

То ли триллер, то ли фарс с поставками германских танков Украине продолжает развиваться Мужчина на велосипеде проезжает мимо рекламного баннера возле штаб-квартиры крупнейшего немецкого производителя оружия Rheinmetall AG в Дюссельдорфе, Германия.