Видео: петербуржец разбил кирпичом входную дверь в метро на станции «Московские ворота»

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Петербургский дневник

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Он хотел погреться Прокуратура Московского района Санкт-Петербурга утвердила обвинительное заключение против 37-летнего местного жителя, обвиняемого в вандализме (статья 214 часть 1 УК РФ) из-за повреждения имущества общественного транспорта.

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