Оскар Пиастри: Если я проиграю старт в Имоле, то.McLarenГонщик McLaren Оскар Пиастри рассказал, что хочет идеально стартовать в гонке Гран При Эмилии-Романьи, однако, если этого не произойдёт, шансы на победу в гонке всё-таки останутся.
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