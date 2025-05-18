Оскар Пиастри: Если я проиграю старт в Имоле, то.McLarenГонщик McLaren Оскар Пиастри рассказал, что хочет идеально стартовать в гонке Гран При Эмилии-Романьи, однако, если этого не произойдёт, шансы на победу в гонке всё-таки останутся.