Пять человек пострадали при пожаре в жилой многоэтажке в Новосибирске

Главное управление МЧС России по Новосибирской области Пожар вспыхнул в одной из квартир многоэтажного дома на северо-востоке Новосибирска, в результате чего пострадали пять человек, сообщили в пресс-службе областного МЧС.
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