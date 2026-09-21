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МО Парголово продает Chevrolet Niva за 602 тысячи

МО Парголово продает Chevrolet Niva за 602 тысячи

Владельцы Chevrolet Niva часто говорят о своем авто: «Ломается часто, но чинится дешево». Так и есть — «Шнива» не подведет фатально, если за ней следить, но внимание требуется регулярно.

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