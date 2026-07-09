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Мигранта-дебошира задержали во Владивостоке: подробности раскрыли дружинники

Мигранта-дебошира задержали во Владивостоке: подробности раскрыли дружинники

Рейд по мигрантам прошел во Владивостоке ВЛАДИВОСТОК, 7 июля, ФедералПресс. Дружинники отряда «Тигр-правопорядок» совместно с полицией за минувшую неделю задержали во Владивостоке нескольких нарушителей, в том числе двух иностранцев без документов.

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