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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Бобровский оформил Fan ID: «Я житель Петербурга, поддерживаю «Зенит»

Хоккеист оформил карту болельщика и посетил матч «Зенита» с «Динамо» на «Газпром Арене», в котором футболисты из Санкт-Петербурга одержали победу со счетом 1:0.

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