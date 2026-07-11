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Журнал «Профиль»

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Латвия, Литва и Эстония объявили демарш МИД РФ из-за заявлений Галузина о небе для ВСУ

Латвия, Литва и Эстония объявили демарш МИД РФ из-за заявлений Галузина о небе для ВСУ

Временные поверенные в делах трех стран Балтии выразили протест в связи с заявлением замглавы российского МИД Михаила Галузина о том, что государства предоставляют воздушное пространство для ударов Вооруженных сил Украины по России.

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