Латвия, Литва и Эстония объявили демарш МИД РФ из-за заявлений Галузина о небе для ВСУ

Временные поверенные в делах трех стран Балтии выразили протест в связи с заявлением замглавы российского МИД Михаила Галузина о том, что государства предоставляют воздушное пространство для ударов Вооруженных сил Украины по России.
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