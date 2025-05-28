Пожароопасный сезон объявлен во всех лесничествах Иркутской области

С 27 мая все 37 лесничеств Иркутской области перешли в пожароопасный сезон, о чем свидетельствует приказ министра лесного комплекса Павла Кирдяпкина, включивший в список Бодайбинское, Мамское и Катангское лесничества.
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