В России разработают меры по поддержке когнитивного здоровья граждан

В России займутся развитием системы поддержки когнитивного здоровья населения. Соответствующие мероприятия вошли в план формирования новой модели охраны здоровья граждан, подготовленный правительством страны.
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