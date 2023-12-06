Жертвами «трюфельной войны» в Италии стали натасканные на поиск грибов собаки

Сан-Пьетро-Авеллана. Италия. Массовую гибель собак, обученных искать трюфели, выявили в Италии. Зоозащитники считают, что животных отравили сборщики ценных грибов, не поделившие лес, передает телеканал «360 градусов» со ссылкой на РИА Новости.
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