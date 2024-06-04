Сокол
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  • Разгуляев Николай
    Касательно заголовка:"Врубель жил,Врубель жив,Врубель будет жить".В библиотеке на В...

Яркая и познавательная встреча на палубе Пожарного корабля «Надежда»

В рамках празднования «Дня защиты детей» и начала летних каникул Пожарный корабль «Надежда» встречал на борту ребят из кадетского класса интерактивной общеобразовательной программы «Лето на планете Гермес» Северного округа столицы.

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