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Аморим об «МЮ»: «Есть трудности с высоким прессингом, команда не привыкла и начинает нервничать. С «Саутгемптоном» не было недостатка энтузиазма, но отсутствовали скорость и контроль»

«Манчестер Юнайтед» одолел «Саутгемптон» (3:1) на «Олд Траффорд» в 21-м туре АПЛ. «Играя на этом стадионе, испытываешь другое давление – мы проиграли здесь последние три матча.

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