Хуситы вывели из строя "непотопляемый" авианосец США: Чем эта новость хороша для России?

ч

чвсатпкьл

(Итак, во-первых, провал в Красном море вынуждает Штаты "идти на поклон" к русским, чтобы они позволили использовать арктические торговые пути) а для чего это штатам нужно, им через Европу из Азии что-то ввозить не выгодно они могут это сделать и через Тихий океан к своему западному побережью ну а проблемы Евросоюза их не волнуют. 🤣😂