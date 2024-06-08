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Хуситы вывели из строя "непотопляемый" авианосец США: Чем эта новость хороша для России?

Хуситы вывели из строя "непотопляемый" авианосец США: Чем эта новость хороша для России?

В Красном море ракетному удару подвергся американский авианосец Dwight Eisenhower. Что от этого русским?Не так давно хуситы из йеменского движения "Ансар Аллах" ударили по американскому авианосцу Dwight Eisenhower ("Дуайт Эйзенхауэр") в Красном море.

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Комментарии
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ч
чвсатпкьл
(Итак, во-первых, провал в Красном море вынуждает Штаты &quot;идти на поклон&quot; к русским, чтобы они позволили использовать арктические торговые пути) а для чего это штатам нужно, им через Европу из Азии что-то ввозить не выгодно они могут это сделать и через Тихий океан к своему западному побережью ну а проблемы Евросоюза их не волнуют. 🤣😂
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