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Японский пышный панкейк на пару

Японский пышный панкейк на пару

Оригинальный вариант завтрака с восточным колоритом. Если привычные оладьи и блины вам уже надоели, приготовьте японскую вариацию этого блюда: ингредиенты похожи, а вкус получается совершенно иной! ⠀ Ингредиенты (на 1 порцию): • Пшеничная мука хлебопекарная — 30 г; • Кукурузный крахмал — 10 г; • Молоко — 3,2% 40 г; • Сливочное масло — 15 г; • Яйца — 2 шт.

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