Лутфуллин о том, что исполнил самый дорогой каскад в истории: «Изначально не планировали здесь прыгать его. Но так как начал получаться, Мишин говорит: «Попробуем?»

Российский фигурист Глеб Лутфуллин высказался о том, что исполнил самый дорогой каскад в истории. На Мемориале Дениса Тена россиянин установил рекорд по оценке за один элемент – 26,64 балла за каскад из четверного тулупа и двух тройных акселей.