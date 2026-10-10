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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Лутфуллин о том, что исполнил самый дорогой каскад в истории: «Изначально не планировали здесь прыгать его. Но так как начал получаться, Мишин говорит: «Попробуем?»

Российский фигурист Глеб Лутфуллин высказался о том, что исполнил самый дорогой каскад в истории. На Мемориале Дениса Тена россиянин установил рекорд по оценке за один элемент – 26,64 балла за каскад из четверного тулупа и двух тройных акселей.

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