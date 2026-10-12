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Царьград

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В Оршанском районе изъяли более 6 кг мефедрона у шестерых задержанных

В Оршанском районе изъяли более 6 кг мефедрона у шестерых задержанных

В Оршанском районе у 35-летнего курьера интернет-магазина по продаже наркотиков изъяли более 4 кг мефедрона, после чего были задержаны ещё пять закладчиков, у которых нашли свыше 2 кг того же психотропа.

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