«Не переломить войну, а остановить ухудшение»: как ВСУ оценивает лето 2026-го К лету 2026 года украин.
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«Не переломить войну, а остановить ухудшение»: как ВСУ оценивает лето 2026-го К лету 2026 года украин.
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