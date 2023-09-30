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«МЮ» хочет купить центрального защитника в 2024-м. Интересуются Тодибо, Тапсоба и Силвой из «Бенфики»

«МЮ» хочет купить центрального защитника в 2024-м. Интересуются Тодибо, Тапсоба и Силвой из «Бенфики»

По информации инсайдера Фабрицио Романо, в 2024 году клуб хочет усилить центр обороны. Трансфер летом вероятнее, чем в зимнее трансферное окно.

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