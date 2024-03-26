МИ-6 и мигранты: не сумев победить Россию на поле боя, Великобритания постарается развалить её изнутри Кадр из фильма «Властелин колец» Колонизация В последнее время проблемы, возникающие в ходе «колонизации» российских городов мигрантами из стран Средней Азии, звучат всё громче.