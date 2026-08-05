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FiNE NEWS

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300 точек и более 3 тысяч тонн: В Москве подвели итоги работы павильонов «Ягодные сезоны»

В Москве подошёл к концу сезон работы фирменных киосков «Ягодные сезоны». Главной ягодой, пользующейся наибольшим спросом у покупателей, по-прежнему остаётся клубника, которая занимает около 80% всего проданного объёма.

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