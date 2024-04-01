Песков назвал беспочвенными обвинения РФ из-за случаев "гаванского синдрома"

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал расследование о причастности России к случаям "гаванского синдрома", когда сотрудники посольств США во всем мире жаловались на загадочное заболевание.
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