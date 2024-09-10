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Царьград

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В Новосибирске назвали даты начала отопительного сезона за последнее десятилетие

В Новосибирске назвали даты начала отопительного сезона за последнее десятилетие

По предварительным данным, в этом году отопительный сезон должен начаться 15 сентября.Даты начала отопительного сезона за последние 10 лет назвали в Новосибирске: почти всегда это случается во второй или третьей декаде сентября.

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