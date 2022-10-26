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В России захотели сделать бесплатным проезд для членов семей мобилизованных

В России захотели сделать бесплатным проезд для членов семей мобилизованных

Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец выступила с инициативой об учреждении бесплатного проезда в общественном транспорте для членов семей мобилизованных граждан.

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