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Банда мигрантов устроила беспредел в Петербурге. Диаспора молчит, главарь смеётся

Банда мигрантов устроила беспредел в Петербурге. Диаспора молчит, главарь смеётся

В Петербурге разгорается скандал из-за мигрантов. За дело взялся Следственный комитет России.Всё началось с того, что в соцсетях появилась группа, где выкладывали видео с избиением местных жителей мигрантами.

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