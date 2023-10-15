Банда мигрантов устроила беспредел в Петербурге. Диаспора молчит, главарь смеётся

В Петербурге разгорается скандал из-за мигрантов. За дело взялся Следственный комитет России.Всё началось с того, что в соцсетях появилась группа, где выкладывали видео с избиением местных жителей мигрантами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии