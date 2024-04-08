Турция у нас воспринимается как очень многовекторная страна. А ее главу высмеивают как любителя сидеть на разных стульях.
Не враг Эрдоган своей стране. И нашей тоже не враг
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Алексей Горшков
Помнится, дедушка Ленин написал статью "Шаг вперёд, два шага назад"! К туркам её содержание никакого отношения не имеет, но само название очень точно подходит к описанию политики Эрдогана!
Ответить
7 час.
Ирина
Еще Петр Первый предупреждал никогда не верить туркам! Очень хитрый и поганый народец!
Ответить
37 мин.
Свежие комментарии