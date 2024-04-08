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Не враг Эрдоган своей стране. И нашей тоже не враг

Не враг Эрдоган своей стране. И нашей тоже не враг

Турция у нас воспринимается как очень многовекторная страна. А ее главу высмеивают как любителя сидеть на разных стульях.

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Комментарии
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Алексей Горшков
Помнится, дедушка Ленин написал статью &quot;Шаг вперёд, два шага назад&quot;! К туркам её содержание никакого отношения не имеет, но само название очень точно подходит к описанию политики Эрдогана!
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7 час.
Ирина
Еще Петр Первый предупреждал никогда не верить туркам! Очень хитрый и поганый народец!
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37 мин.

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