«В очко ее себе засунь». Пытался выбить красную, боднул в лоб – эпичная стычка Дьякова с судьей

Так начался сезон. Огненный матч между «БроукБойз» и СКА (3:0) в Winline Медиалиге. Главный тренер «Броуков» обматерил судью и боднул в лоб, а президент клуба Дмитрий Егоров обвинил всех судей МФЛ в плохой работе – все это после нескольких спорных решений арбитра.