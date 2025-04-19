«В очко ее себе засунь». Пытался выбить красную, боднул в лоб – эпичная стычка Дьякова с судьей

Так начался сезон. Огненный матч между «БроукБойз» и СКА (3:0) в Winline Медиалиге. Главный тренер «Броуков» обматерил судью и боднул в лоб, а президент клуба Дмитрий Егоров обвинил всех судей МФЛ в плохой работе – все это после нескольких спорных решений арбитра.
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