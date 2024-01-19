В США заявили о гибели украинской нации

Украинской нации, вероятно, уже не существует, так как те потери, что несут на фронте Вооруженные силы Украины (ВСУ), и то число беженцев, нашедших прибежище в других странах, говорят об истреблении украинцев как нации.
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