Муж и новая соседка

Элина МорозоваПолитикаМуж и новая соседка У нас появились новые соседи. Соседка - дама смазливая и ухоженная, а еще веселая, компанейская и очень активная.Вернуться к статье257НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьААнтонДа пусть чпокнет пару раз, да успокоится) от него не будет)Элина МорозоваНадо подружиться с ее мужем, пока он от вахты отдыхает, а соседка работает. От Норвегии и до Швеции недалеко))))ирина Северова северова (гуляева)квартиру поменять . Хорошим не кончится.Анна ЭржибоваА там другие соседки, эта хоть за мужиком а там неизвестно:)ирина Северова северова (гуляева)А может повезет и там будут соседями старушки и старички. А еще лучше многодетная семейка !!! Ха-ха!Анна ЭржибоваТоже вариант,но,если мужик захотел хмм придётся часто менять место жительства)ирина Северова северова (гуляева)лучше поменять мужаЕвгений ЛуговцевСучка не захочет кобель не вскочит, а сучка хочет. И квартиру менять бесполезно-кобель тоже хочет.ирина Северова северова (гуляева)Тогда , кастрировать и все делаирина Северова северова (гуляева)Тогда , кастрировать и все делаЭлина МорозоваИрина! У вас на все одна универсальная безотказная мера пресечения))))))ирина Северова северова (гуляева)Это ПАТАМУШТА , я добраяирина Северова северова (гуляева)Это ПАТАМУШТА , я добраяАнна ЭржибоваБей по тому же месту какие проблемы :)ГусЕнаУ меня тоже есть такая соседка, к тому же, незамужняя. Раньше у нее была большая компания подруг и друзей. Постепенно все обросли семьями. И она тоже. Дети. И вот она разошлась и поселилась на нашей улице. Ее компания-квартирная. Ессно, все выхи и праздники у нее. И нас затащили в свою компашку. Она веселая, разбитная, умная и тонкая. И поведение как в теме. И я внимательно стала присматриваться; одна ее приятельница разошлась с " мужем"- при непосредственном участии А. Потом напряги у другой...Мы пару раз посслрились с мкжем из-за нее. Ограничить общение невежливо и не получается-она находит повод общаться. В итоге: ее близкая подруга приезжает только без мужа, с детьми, вторая разошлась, друг исчез после того, как А. сама познакомилась с его девушкой...А я? А я уже стреляный воробей-мы общаемся не так близко, но общаемся, а вот муж избегает ее. Я ему сказала:" Если хочешь разрушить все что сейчас есть у тебя-вперед!" Рулетка,? Наверно, да. Но, караулить его писю я не буду.Оленька ВПрекратить общение резко. А мужу сказать, что обижена на соседку-интриганку-скандалистку. Мужики боятся интриганок и скандалисток, возможно, его это остановит. И никаких контактов с ней!ГусЕнаНе получилось. Она стала напрямую звонить мужу по всяким вопросам. И сама же его " сдавала" мне:)Оленька ВУ меня была похожая история с первым мужем. Психанула пару раз, а потом придумала новую тактику: подметила у неё слабые места и жёстко обсмеяла с мужем. Он поржал и потерял к ней интерес.))ГусЕнаЗнаешь, я первого мужа к столбу ревновала. А с этим...Не знаю. Головой понимаю, что он красив, успешен, лакомый кус:) То ли смотрит он на места так, то ли я израсходовала всю ревность в первом браке:) Он иногда обижается:" Ну ты чего ? Не любишь чтоль совсем?"Оленька ВТеперь пусть нас ревнуют)))ГусЕнаИменно, шулай;)))Оленька ВСначала подумала:опечатка. А потом погуглила - ты со мной по-татарски балакаешь. И главное, что я понимаю.)))Вера ФедороваСовсем необязательно, чтобы с соседями были близкие отношения. Дружеские, ровные, да, возможно. Но то что мы увидели в данном посте, это уже называется навязчивостью, что нужно пресекать в самом начале. Если та женщина умная, то поймёт это, и будет себя вести иначе. Если же не поймёт и будет продолжать настойчиво "дружиться", то нужно её остановить и прервать всяческие контакты.seva_tanks Севостьянов Константин НиклаевичЕжели муж кабель и всё ещё не прекратил шастать с "членом на перевес" какая вам разница с кем он кобелирует.Тут хоть под присмотром будет.Элина МорозоваНу да. Муж с соседкой, жена с соседом и все под присмотром.Комментировать
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