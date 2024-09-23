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Как геймеров втягивают в азартные игры под видом развлечения?

Как геймеров втягивают в азартные игры под видом развлечения?

Азартные игры во многих странах мира запрещены и считаются сомнительным досугом. Есть люди, которые держат себя в руках и играют на то, что не жалко потерять, но для многих такие сомнительные развлечения разрушительны и вызывают настоящую зависимость.

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