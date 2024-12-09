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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Forever Skies обзавелась кооперативным режимом благодаря новому обновлению С сег...

Forever Skies обзавелась кооперативным режимом благодаря новому обновлению С сег...

Forever Skies обзавелась кооперативным режимом благодаря новому обновлениюС сегодняшнего дня официально вышло кооперативное обновление для Forever Skies, которое позволит игрокам объединяться в команды по четыре человека, чтобы исследовать огромный мир, который может предложить игра.

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