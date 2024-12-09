Forever Skies обзавелась кооперативным режимом благодаря новому обновлению С сег...

Forever Skies обзавелась кооперативным режимом благодаря новому обновлениюС сегодняшнего дня официально вышло кооперативное обновление для Forever Skies, которое позволит игрокам объединяться в команды по четыре человека, чтобы исследовать огромный мир, который может предложить игра.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)