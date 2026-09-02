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Пронедра

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Минприроды предлагает расширить господдержку при разработке трудных запасов

Минприроды предлагает расширить господдержку при разработке трудных запасов

Минприроды считает необходимым расширить государственную поддержку нефтегазовых компаний, готовых переходить к разработке трудноизвлекаемых запасов углеводородов.

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