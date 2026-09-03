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ИА Регнум

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Трамп: США потребуют от ЕС деньги, потраченные администрацией Байдена на Украину

США намерены взыскать с Европы миллиарды долларов, выделенные на помощь Украине администрацией бывшего главы Белого дома Джо Байдена.

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