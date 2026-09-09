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Consensys отделяет MetaMask от направлений, связанных с институциональными решениями и Ethereum-инфраструктурой

Consensys отделяет MetaMask от направлений, связанных с институциональными решениями и Ethereum-инфраструктурой

Consensys Software Inc разделяется на две независимые структуры, отделяя ориентированный на массового потребителя бизнес MetaMask от направлений, обслуживающих институциональных клиентов и развивающих инфраструктуру.

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