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Царьград

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Главное за ночь 11 сентября: атаки БПЛА и ракет на регионы, есть жертвы, Путин прибыл в Нью-Дели

Главное за ночь 11 сентября: атаки БПЛА и ракет на регионы, есть жертвы, Путин прибыл в Нью-Дели

Президент в России начал трехдневный визит в Индию по случаю саммита БРИКС. В Тульской области погибли два человека и трое пострадали.

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