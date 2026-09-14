В Свиблове открылась крытая ледовая арена

10 сентября на стадионе «Свиблово» состоялось торжественное открытие новой крытой ледовой арены. Спортивный объект по адресу Тенистый проезд, владения 6–8 стал частью современного спортивного кластера района.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- СК Выставка-конкурс ...
- Сообщество неравн...
- Самокатчики столк...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым