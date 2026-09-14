СВИБЛОВО
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СВИБЛОВО

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В Свиблове открылась крытая ледовая арена

10 сентября на стадионе «Свиблово» состоялось торжественное открытие новой крытой ледовой арены. Спортивный объект по адресу Тенистый проезд, владения 6–8 стал частью современного спортивного кластера района.

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