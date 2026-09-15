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ВСУ начали использовать новые виды БПЛА

ВСУ начали использовать новые виды БПЛА

Командир интернациональной бригады «Пятнашка», герой ДНР Ахра Авидзба сообщил, что солдаты Вооруженных сил Украины начали применять новый тип беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, способных развивать скорость до 400 км/ч.

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