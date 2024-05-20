Неделя борьбы с артериальной гипертензией: рекомендации Министерства здравоохранения Российской Федерации

Министерством здравоохранения России объявлена Неделя борьбы с артериальной гипертонией. Рекомендации заведующей отделением Республиканского кардиологического диспансера Гульсары Асадулаевой помогут правильно лечить это заболевание.
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