В Калуге ограничили движение транспорта на улице Болотникова. Об этом сообщили в горуправе. 24 октября с 9 до 17 часов из-за аварийно-восстановительных работ на трубопроводе тепловой сети перекроют движение в районе дома номер 10А по улице Болотникова.