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В Калуге ограничили движение транспорта на улице Болотникова

В Калуге ограничили движение транспорта на улице Болотникова

В Калуге ограничили движение транспорта на улице Болотникова. Об этом сообщили в горуправе. 24 октября с 9 до 17 часов из-за аварийно-восстановительных работ на трубопроводе тепловой сети перекроют движение в районе дома номер 10А по улице Болотникова.

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