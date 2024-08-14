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Спасы августа 2024: Когда и как отмечать главные праздники, что освещать и делать?

Спасы августа 2024: Когда и как отмечать главные праздники, что освещать и делать?

Спасы августа 2024: Когда и как отмечать главные праздники, что освещать и делать? Ирэн ОрлонскаяВ православной традиции август является месяцем, насыщенным значимыми событиями, среди которых особое место занимают три праздника, известные как Спасы.

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