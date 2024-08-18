В храмах Новоаннинского района совершатся молебны на начало нового учебного года В воскресенье 25 августа и 1 сентября после Божественной литургии молебны пройдут в храме св.
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В храмах Новоаннинского района совершатся молебны на начало нового учебного года В воскресенье 25 августа и 1 сентября после Божественной литургии молебны пройдут в храме св.