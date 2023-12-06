Красноярский актер снялся в популярном сериале «Кибердеревня»

Красноярец Андрей Дроздов снялся в сериале «Кибердеревня». Картина рассказывает о фермере, живущем на Марсе, но его спокойная жизнь заканчивается, когда в деревню прилетает руководитель огромной корпорации — Барагозин, который хочет построить на месте деревни новый завод.
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