Красноярский актер снялся в популярном сериале «Кибердеревня»

Красноярец Андрей Дроздов снялся в сериале «Кибердеревня». Картина рассказывает о фермере, живущем на Марсе, но его спокойная жизнь заканчивается, когда в деревню прилетает руководитель огромной корпорации — Барагозин, который хочет построить на месте деревни новый завод.