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В Уфе руководитель следственного управления проведет личный прием по вопросам соблюдения прав и законных интересов граждан в области предпринимательства

В Уфе руководитель следственного управления проведет личный прием по вопросам соблюдения прав и законных интересов граждан в области предпринимательства

16 декабря 2021 года в 11.00 по адресу:  г. Уфа, ул. Ленина, д. 5/3, руководитель следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Башкортостан Денис Чернятьев и Уполномоченный по правам… Ссылка на первоисточник .

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