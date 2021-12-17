В Уфе руководитель следственного управления проведет личный прием по вопросам соблюдения прав и законных интересов граждан в области предпринимательства

16 декабря 2021 года в 11.00 по адресу: г. Уфа, ул. Ленина, д. 5/3, руководитель следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Башкортостан Денис Чернятьев и Уполномоченный по правам… Ссылка на первоисточник .