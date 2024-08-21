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Царьград

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Рогов: Брянскую область России пыталась атаковать ДРГ ВСУ из 200 человек

Рогов: Брянскую область России пыталась атаковать ДРГ ВСУ из 200 человек

Более 200 диверсантов ВСУ попытались совершить атаку на Брянскую область России, подтвердил сообщение Mash председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

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